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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 24 октября 2018
Бристоль Сити
24.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
90+3'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
90'
+3
58'
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
А. Уэбстер
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
6
Ллойд Келли
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-3-3
1
О'Лири
26
Калас
4
Уэбстер
32
Хант
17
Элиассон
8
Браунхилл
7
Пак
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
4
Элфик
30
де Вейс
34
Кейн
2
Личай
18
Бэтти
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
18
Мартин
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
6
Ллойд Келли
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
25
Джордж Лонг
ВР
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
6
Ллойд Келли
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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