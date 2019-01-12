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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Болтон
Бристоль Сити - Болтон: обзор матча 12 января 2019
Бристоль Сити
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
64'
М. Тейлор
66'
К. Палмер
58'
У. Бакли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Болтон
69'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
Пас отдал
М. Тейлор
66'
ГОЛ! 1:1!
М. Тейлор
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
У. Бакли
Пас отдал
С. Амеоби
44'
Желтая карточка
Д. Магеннис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-3-3
85
Мяенпяя
4
Уэбстер
26
Калас
6
Келли
32
Хант
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
18
Дьедиу
35
Патерсон
18
Вайманн
4-1-2-3
13
Олнвик
31
Уитер
17
Гроундс
5
Биверс
16
Ольковски
16
Лоу
7
Мерфи
12
Нун
9
Магеннис
11
Бакли
10
Амеоби
Остались в запасе
Бристоль Сити
Болтон
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бристоль Сити - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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