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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 02 марта 2019
Престон
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
42'
Д. Джонсон
69'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бристоль Сити
84'
Желтая карточка
М. Пак
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
М. Пак
50'
Желтая карточка
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонсон
Пас отдал
П. Галлахер
42'
41'
Желтая карточка
Л. Келли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
3-5-1
1
Радд
14
Фишер
16
Хьюз
6
Дэвис
8
Брауне
44
Поттс
14
Джонсон
4
Ледсон
12
Галлахер
24
Магуайр
4-3-3
85
Мяенпяя
32
Хант
4
Уэбстер
26
Калас
6
Келли
8
Браунхилл
7
Пак
47
О'Доуда
18
Дьедиу
18
Вайманн
35
Патерсон
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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