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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 03 ноября 2018
Рединг
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
8'
Я. Мейте
45+1'
Л. Келли
66'
Л. Бакуна
23'
М. Пак
45+3'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бристоль Сити
Желтая карточка
К. Гантер
90'
+6
Желтая карточка
С. Бэлдок
90'
+1
Желтая карточка
Э. Идом
87'
84'
Желтая карточка
А. Вайманн
Желтая карточка
Э. Риномхота
69'
ГОЛ! 3:2!
Л. Бакуна
Пас отдал
М. Барроу
66'
Желтая карточка
Л. Бакуна
59'
59'
Желтая карточка
Л. Уолш
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Браунхилл
Пас отдал
М. Тейлор
ГОЛ! 2:1!
Л. Келли
Пас отдал
Т. Блэкетт
45'
+1
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Пак
Пас отдал
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейте
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Рединг
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
4-5-1
28
Уокер
17
Идом
26
Мур
6
Блэкетт
16
О'Ши
10
Бакуна
4
Келли
11
Мейте
77
Барроу
4
Риномхота
9
Бэлдок
3-4-2
1
О'Лири
32
Хант
26
Калас
4
Уэбстер
7
Пак
8
Уолш
8
Браунхилл
17
Элиассон
9
Тейлор
18
Дьедиу
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
8
Джон Свифт
ЦП
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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