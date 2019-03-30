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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 30 марта 2019
Шеффилд Юнайтед
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
6'
Б. Шарп
71'
С. Хоган
30'
А. Вайманн
77'
А. Вайманн
83'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
88'
Желтая карточка
К. Палмер
83'
ГОЛ! 2:3!
А. Вайманн
Пас отдал
Ф. Дьедиу
79'
Желтая карточка
А. Вайманн
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Палмер
ГОЛ! 2:1!
С. Хоган
Пас отдал
Д. Балдок
71'
Желтая карточка
О. Норвуд
66'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Хант
24'
Желтая карточка
М. Пак
15'
Желтая карточка
Д. Хант
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Флек
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Бристоль Сити
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-3-1-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
32
Балдок
10
Норвуд
26
Доуэлл
17
МакГолдрик
14
Шарп
4-3-2
1
О'Лири
32
Хант
26
Калас
4
Уэбстер
3
Райт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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