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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Бристоль Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 06 апреля 2019
Бристоль Сити
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
65'
М. Тейлор
68'
К. Палмер
37'
Р. Джеймс
90+3'
Н. Бирн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Уиган Атлетик
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Н. Бирн
ГОЛ! 2:1!
К. Палмер
Пас отдал
М. Тейлор
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Тейлор
Пас отдал
Н. Элиассон
65'
40'
Желтая карточка
Д. Фокс
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джеймс
Пас отдал
С. Морси
Желтая карточка
А. Уэбстер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Бристоль Сити
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
4-2-3
1
О'Лири
4
Уэбстер
3
Райт
26
Калас
32
Хант
7
Пак
8
Браунхилл
35
Патерсон
18
Дьедиу
9
Тейлор
3-2-3-1
28
Уолтон
22
Данкли
13
Фокс
4
Кипр
14
Бирн
33
Робинсон
25
Пауэлл
8
Морси
33
Джеймс
14
Гарнер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
17
Никлас Элиассон
ЛП
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
19
Гейвин Мэсси
ПВ
40
Оуэн Эванс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
5
Эрос Пизано
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
40
Оуэн Эванс
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Бристоль Сити - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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