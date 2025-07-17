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РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо Мх
Даниил Лесовой
Новости
€ 1,20 млн
Даниил Лесовой - новости
Динамо Мх
12 января 1998 (28), Москва
#88 | Нападающий
175 см
Россия | Израиль
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Новости
Трансферы
Фото
«Динамо Мх» арендовало экс-игрока сборной Украины
11 июля
3
Клуб, вылетевший из РПЛ, предложил снизить зарплату трем игрокам
15 июня
Видео
Феноменальный гол Лесового в ворота ЦСКА: он пробежал с мячом все поле
11 мая
3
Фото
Лесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
2025.07.17 15:41
1
Лесовой перейдет из «Динамо» в другой клуб РПЛ
2025.07.15 14:07
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
2025.05.16 20:39
1
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле
2025.05.16 14:14
3
Российский хавбек «Динамо» забил во втором матче подряд на Кипре
2024.12.09 09:20
1
Лесовой забил 3-й гол в трех матчах чемпионата Кипра
2024.09.23 08:31
«Динамо» отдало Лесового в аренду европейскому клубу
2024.08.01 19:50
2
«Пари НН» заинтересован в аренде игрока «Динамо»
2024.06.16 05:56
1
В «Динамо» рассказали о будущем Лесового
2024.05.08 11:27
3
Лесовой ответил на вопрос о выступлении за сборную Израиля
2024.02.21 09:51
10
«Я устал»: Лесовой объяснил трансфер из «Динамо» в Израиль
2024.02.20 15:19
3
Лесовой сказал, какие позиции в РПЛ мог бы занять «Маккаби» Хф
2024.02.20 13:40
Лесовой сравнил атмосферу на матчах в России и Израиле
2024.02.20 13:09
1
Лесовой дебютировал в составе «Маккаби» Хф в еврокубках
2024.02.16 08:52
Личка объяснил уход Лесового из «Динамо»
2024.02.09 11:49
3
Новые финансовые подробности перехода Лесового из «Динамо» в «Маккаби Хайфа»
2024.02.02 23:23
«Динамо» отдало Лесового в аренду клубу из Израиля
2024.02.02 18:18
5
Динамовец Лесовой покинул Израиль
2024.01.28 11:56
5
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
2024.01.17 15:15
3
Названа причина возможного срыва трансфера Лесового в «Маккаби» Хф
2024.01.11 10:06
2
Лесовой получает гражданство Израиля
2024.01.07 12:00
13
Итоги медосмотра Лесового в Израиле
2024.01.05 20:35
1
Лесовой прибыл в Израиль для знакомства с инфраструктурой «Маккаби» Хф
2023.12.29 12:11
3
Названа сумма, которую «Маккаби» из Хайфы заплатит «Динамо» за Лесового
2023.12.26 14:15
10
Пименов сказал, стоит ли Лесовому пробовать себя в израильском клубе
2023.12.26 07:52
Лесовой может перебраться из «Динамо» в Израиль
2023.12.23 00:16
3
Пирло хотел подписать Лесового в «Карагюмрюк» и советовался с Оздоевым
2022.08.31 00:01
1
2
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Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
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Вчера, 22:29
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