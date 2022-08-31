Даниил Лесовой - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Лесовой
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Лесовой
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо
|0:0
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|01.03.2023
|46' - 85'
|Динамо
|1:1
|Крылья Советов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов
|2:1
|Динамо
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|7
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|46' -85'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Динамо (Москва)
|27.11.2022
|1' -84'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|70' 72'
|23.11.2022
|27' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|18.10.2022
|1' -68'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.09.2022
|46' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|210'
|13.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31'
|31.08.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)