Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле

Российский вингер Даниил Лесовой ответил, где дороже жить – в Москве или кипрском Лимасcоле.
- Права на футболиста принадлежат «Динамо»
- С августа 2024 года он выступает на правах аренды за АЕЛ.
– В Лимассоле в месяц ты тратишь больше, чем в Москве?
– Да. Разница не огромная, но она есть. Смотря, конечно, что делать, как жить.
Что касается, например, продуктов, то здесь дешевле, чем в Москве. Потому что много всяких рынков, куда со всего острова съезжаются колхозники, продают морепродукты, овощи, фрукты, сыры и так далее.
В общем, огромное разнообразие и все дешево стоит – можно за 50 евро закупиться на две недели. В Москве себе такое сложно представить.
А если говорить про всякие заведения, кафе, рестораны, то здесь это дороже.
Источник: «РБ Спорт»