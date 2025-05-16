Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле

Российский вингер Даниил Лесовой ответил, где дороже жить – в Москве или кипрском Лимасcоле.

Права на футболиста принадлежат «Динамо»

С августа 2024 года он выступает на правах аренды за АЕЛ.

– В Лимассоле в месяц ты тратишь больше, чем в Москве?

– Да. Разница не огромная, но она есть. Смотря, конечно, что делать, как жить.

Что касается, например, продуктов, то здесь дешевле, чем в Москве. Потому что много всяких рынков, куда со всего острова съезжаются колхозники, продают морепродукты, овощи, фрукты, сыры и так далее.

В общем, огромное разнообразие и все дешево стоит – можно за 50 евро закупиться на две недели. В Москве себе такое сложно представить.

А если говорить про всякие заведения, кафе, рестораны, то здесь это дороже.