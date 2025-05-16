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Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле

Сегодня, 14:14

Российский вингер Даниил Лесовой ответил, где дороже жить – в Москве или кипрском Лимасcоле.

  • Права на футболиста принадлежат «Динамо»
  • С августа 2024 года он выступает на правах аренды за АЕЛ.

– В Лимассоле в месяц ты тратишь больше, чем в Москве?

– Да. Разница не огромная, но она есть. Смотря, конечно, что делать, как жить.

Что касается, например, продуктов, то здесь дешевле, чем в Москве. Потому что много всяких рынков, куда со всего острова съезжаются колхозники, продают морепродукты, овощи, фрукты, сыры и так далее.

В общем, огромное разнообразие и все дешево стоит – можно за 50 евро закупиться на две недели. В Москве себе такое сложно представить.

А если говорить про всякие заведения, кафе, рестораны, то здесь это дороже.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион АЕЛ Динамо Лесовой Даниил
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Комментарии (1)
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Жека 1988
1747397012
ну так и сходил бы в Москве в пятерочку или рынок какой, а не азбуку вкуса условную
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