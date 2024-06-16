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    «Пари НН» заинтересован в аренде игрока «Динамо»

    Российский полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может отправиться в «Пари НН».

    По сведениями СМИ, «Пари НН» хочет видеть в своей команде 26-летнего Даниила Лесового. Боссы нижегородского клуба рассматривают возможность аренды футболиста.

    Даниил Лесовой представляет цвета «Динамо» с 2020 года. Всего в бело-голубой майке футболист провел 72 поединка. В них он сумел отметиться 5 голами и 11 голевыми передачами. Зимой 2024 года Даниил на правах аренды отправился в израильский «Маккаби Хайфа», за которых сыграл всего в 9 встречах, не отметившись результативными действиями.

    «Пари НН» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв в стыках «Арсенал» из Тулы (1:2, 2:0).

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718507592
    Странно , что человек практически не играющий года два, ещё вызывает у кого-то интерес.
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