«Пари НН» заинтересован в аренде игрока «Динамо»

Российский полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может отправиться в «Пари НН».

По сведениями СМИ, «Пари НН» хочет видеть в своей команде 26-летнего Даниила Лесового. Боссы нижегородского клуба рассматривают возможность аренды футболиста.

Даниил Лесовой представляет цвета «Динамо» с 2020 года. Всего в бело-голубой майке футболист провел 72 поединка. В них он сумел отметиться 5 голами и 11 голевыми передачами. Зимой 2024 года Даниил на правах аренды отправился в израильский «Маккаби Хайфа», за которых сыграл всего в 9 встречах, не отметившись результативными действиями.

«Пари НН» сумел сохранить прописку в РПЛ, обыграв в стыках «Арсенал» из Тулы (1:2, 2:0).