Лесовой забил 3-й гол в трех матчах чемпионата Кипра

Нападающий АЕЛ Даниил Лесовой забил свой 3-й гол в чемпионате Кипра. 26-летний россиянин отличился на 16-й минуте домашнего матча 4-го тура с «Пафосом», открыв счет во встрече. Лесовой провел на поле весь матч.

АЕЛ вел в счете большую часть игры, но потерпел поражение со счетом 1:3. Гости забили три мяча после 80-й минуты.

Лесовой отметился голом в третьей игре подряд. До этого россиянин забил мяч и отдал передачу в игре с «Омонией 29 мая» (4:2) и стал автором единственного гола в игре АЕЛ – «Омония Арадипу» (1:0).