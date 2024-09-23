Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Лесовой забил 3-й гол в трех матчах чемпионата Кипра

    Нападающий АЕЛ Даниил Лесовой забил свой 3-й гол в чемпионате Кипра. 26-летний россиянин отличился на 16-й минуте домашнего матча 4-го тура с «Пафосом», открыв счет во встрече. Лесовой провел на поле весь матч.

    АЕЛ вел в счете большую часть игры, но потерпел поражение со счетом 1:3. Гости забили три мяча после 80-й минуты.

    Лесовой отметился голом в третьей игре подряд. До этого россиянин забил мяч и отдал передачу в игре с «Омонией 29 мая» (4:2) и стал автором единственного гола в игре АЕЛ – «Омония Арадипу» (1:0).

    • Лесовой выступает за кипрский клуб на правах аренды из «Динамо».
    • Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Маккаби» (Хайфа).

    Новости по теме
    «Динамо» отдало Лесового в аренду европейскому клубу 3
    «Пари НН» заинтересован в аренде игрока «Динамо» 1
    В «Динамо» рассказали о будущем Лесового 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+