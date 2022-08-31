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    Пирло хотел подписать Лесового в «Карагюмрюк» и советовался с Оздоевым

    Агент Малик Арутюнов заявил, что главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло хотел подписать нападающего «Динамо» Даниила Лесового.

    «Точно знаю об интересе «Фатих Карагюмрюка» к Лесовому. Пирло спрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в «Динамо».

    Лесовой мне хорошо знаком – в свое время мы с моим другом Федором Гаглоевым привозили его в «Зенит», – сообщил Арутюнов.

    • Лесовой провел 4 матча в этом сезоне РПЛ, ни разу не выйдя в старте.
    • Его контракт с «Динамо» истекает в 2025 году.

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    Источник: Sport24

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