Пирло хотел подписать Лесового в «Карагюмрюк» и советовался с Оздоевым

Агент Малик Арутюнов заявил, что главный тренер «Карагюмрюка» Андреа Пирло хотел подписать нападающего «Динамо» Даниила Лесового.

«Точно знаю об интересе «Фатих Карагюмрюка» к Лесовому. Пирло спрашивал у Оздоева про Даниила, но там не могут платить зарплату, как в «Динамо».

Лесовой мне хорошо знаком – в свое время мы с моим другом Федором Гаглоевым привозили его в «Зенит», – сообщил Арутюнов.