Лесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ

Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» достигли соглашения о переходе полузащитника Даниила Лесового в нижегородский клуб.
Договор включает опцию обратного выкупа и процент от последующей продажи игрока.
- 27-летний хавбек присоединился к «Динамо» в сентябре 2020 года. За столичный клуб он провeл 72 матча, в которых забил 5 мячей.
- Последние полтора сезона Лесовой находился в аренде, выступая за израильский «Маккаби» из Хайфы и кипрский АЕЛ.
- Будучи игроком «Динамо», Лесовой принял участие в молодeжном чемпионате Европы 2021 года в составе сборной России.
Источник: официальный сайт «Динамо»