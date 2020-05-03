Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хавьер Пинола - статистика

Завершил карьеру
24 февраля 1982 (44)
#22 | Защитник
178 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
20
0
0
5
2
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
0 : 2
03.05.2014
Ганновер-96
1' - 90'
55'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
2 : 0
26.04.2014
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
1 : 4
20.04.2014
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
0 : 2
05.04.2014
Боруссия М
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
3 : 2
29.03.2014
Нюрнберг
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Нюрнберг
2 : 5
23.03.2014
Айнтрахт
1' - 80'
80'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
2 : 1
16.03.2014
Нюрнберг
1' - 81'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0 : 2
08.03.2014
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия Д
3 : 0
01.03.2014
Нюрнберг
1' - 36'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.02.2014
Айнтрахт
1' - 90'
79'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
0 : 1
16.02.2014
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
0 : 2
08.02.2014
Бавария
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 3
02.02.2014
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
4 : 0
25.01.2014
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
0 : 0
21.12.2013
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3 : 3
14.12.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1 : 1
06.12.2013
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
3 : 0
30.11.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 1
23.11.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
3 : 1
09.11.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 3
02.11.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1 : 1
25.10.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.10.2013
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
0 : 5
06.10.2013
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
3 : 3
29.09.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1 : 1
21.09.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 1
31.08.2013
Аугсбург
1' - 76'
46'
76'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
2 : 0
24.08.2013
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
2 : 2
18.08.2013
Герта
1' - 90'
53'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2 : 2
10.08.2013
Нюрнберг
1' - 90'
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
77
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+