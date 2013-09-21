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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Боруссия Д
Нюрнберг - Боруссия Д: обзор матча 21 сентября 2013
Нюрнберг
21.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
51'
П. Нильссон
38'
М. Шмельцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Боруссия Д
Замена
М. Анга
️️️️
Х. Кийотаке
88'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
81'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Глоушек
67'
65'
Желтая карточка
Н. Суботич
65'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:1!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Кийотаке
51'
46'
Замена
Н. Шахин
️️️️
М. Шмельцер
46'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Шмельцер
34'
Желтая карточка
М. Ройс
Желтая карточка
Т. Чендлер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Шефер
2
Погатец
4
Нильссон
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
10
Кийотаке
10
Гинчек
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
3
Суботич
19
Папастатопулос
5
Бендер
37
Дурм
29
Шмельцер
16
Блащиковски
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
33
Дукщ
10
Кийотаке
4
Анга
4
Анга
10
Кийотаке
14
Глоушек
35
Эссвайн
35
Эссвайн
14
Глоушек
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
29
Шмельцер
8
Шахин
8
Шахин
29
Шмельцер
16
Блащиковски
9
Левандовски
9
Левандовски
16
Блащиковски
Остались в запасе
Нюрнберг
Боруссия Д
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Нюрнберг - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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