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Реми Веркутр
Статистика
Реми Веркутр - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1980 (46), Гранд-Синт
#1 | Вратарь
185 см | 78 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
35
-1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
1 : 2
06.05.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3 : 1
28.04.2018
Кан
1' - 90'
7'
Франция. Лига 1, 33 тур
Кан
0 : 0
25.04.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
1 : 1
21.04.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3 : 0
07.04.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Кан
1 : 3
01.04.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
3 : 0
17.03.2018
Кан
1' - 90'
11'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
1 : 0
11.03.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
04.03.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
2 : 0
24.02.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
2 : 2
17.02.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Генгам
0 : 0
10.02.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
3 : 2
04.02.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2 : 1
27.01.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
19.01.2018
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
0 : 1
13.01.2018
Лилль
1' - 44'
44'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3 : 1
20.12.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
0 : 0
16.12.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2 : 0
09.12.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
03.12.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
0 : 0
28.11.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1 : 0
25.11.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
1 : 1
19.11.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
5 : 0
05.11.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1 : 0
28.10.2017
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
2 : 0
21.10.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0 : 2
14.10.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
0 : 1
30.09.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
1 : 0
23.09.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
1 : 0
16.09.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2 : 1
09.09.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
1 : 0
26.08.2017
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
0 : 2
20.08.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
0 : 1
12.08.2017
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
05.08.2017
Кан
1' - 90'
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