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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 10 февраля 2018
Генгам
10.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Кан
87'
Желтая карточка
Р. Женевуа
56'
Желтая карточка
Б. Санко
Желтая карточка
Д. Бриан
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Дюрель Авуну
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-3-2-1
1
Юнссон
29
Кербра
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
32
Икоко
19
Гренье
18
Фири
10
Бенезе
10
Бляс
97
Коко
7
Бриан
3-3-2-2
1
Веркутр
25
Женевуа
8
Питерс
3
Да Силва
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
4
Джику
29
Авуну
25
Фере
23
Роделен
27
Кривелли
Остались в запасе
Генгам
Кан
8
Люка До
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Генгам - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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