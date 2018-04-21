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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Кан
Метц - Кан: обзор матча 21 апреля 2018
Метц
21.04.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кан
71'
Д. Да Силва (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Кан
Желтая карточка
Н. Ру
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
Ф. Дианье
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Да Силва
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Метц
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
4-3-1-2
1
Кавашима
19
Ниахате
20
Пальмери
3
Дианье
20
Баллиу
24
Коад
14
Доссеви
40
Манджек
91
Мойе
26
Ру
97
Ривьер
3-2-3-2
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
5
Санко
29
Авуну
20
Репас
25
Фере
27
Кривелли
23
Роделен
Остались в запасе
Метц
Кан
11
Опа Нгетт
ЛВ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Метц - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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