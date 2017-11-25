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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Бордо
Кан - Бордо: обзор матча 25 ноября 2017
Кан
25.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
23'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Бордо
88'
Желтая карточка
А. Менди
82'
Желтая карточка
Т. Пелленар
Желтая карточка
А. Мбенг
68'
Желтая карточка
Р. Женевуа
62'
45'
Желтая карточка
Ю. Сабали
ГОЛ! 1:0!
И. Сантини
Пас отдал
Р. Роделен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
3-1-2-4
1
Веркутр
25
Женевуа
3
Да Силва
4
Джику
15
Айт Беннассер
25
Фере
11
Бесса
23
Роделен
18
Сантини
6
Куаку
11
Мбенг
2-3-2-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
13
Санкаре
28
Тулалан
21
Лерагер
10
Малком
40
Камано
12
Пелленар
12
де Превилль
Остались в запасе
Кан
Бордо
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Кан - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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