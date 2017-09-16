Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Кан
Нант - Кан: обзор матча 16 сентября 2017
Нант
16.09.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Кан
87'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
26'
Желтая карточка
Я. Репас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
20
Ян Репас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-3-1-1-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
5
Паллуа
26
Джиджи
15
Авазим
7
Туре
15
Дюбуа
20
Илоки
28
Томассон
22
Сала
3-1-3-3
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
25
Женевуа
15
Айт Беннассер
20
Репас
11
Бесса
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
6
Куаку
Остались в запасе
Нант
Кан
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Нант - Кан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Кан
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+