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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Генгам
Кан - Генгам: обзор матча 16 декабря 2017
Кан
16.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Генгам
72'
Желтая карточка
П. Ребошу
69'
Желтая карточка
М. Коко
Желтая карточка
Д. Да Силва
59'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
57'
38'
Желтая карточка
Л. До
12'
Желтая карточка
М. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-1-3-3
1
Веркутр
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
35
Н'Кололо
20
Репас
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
11
Мбенг
4-1-2-1-2
1
Юнссон
15
Сорбон
5
Ребошу
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
8
До
5
Диалло
10
Бенезе
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
Остались в запасе
Кан
Генгам
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
32
Джордан Икоко
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Дюрель Авуну
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Генгам
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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