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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Кан
ПСЖ - Кан: обзор матча 20 декабря 2017
ПСЖ
20.12.2017, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Кан
21'
Э. Кавани
57'
К. Мбаппе
81'
Ю. Бершиче
90'
И. Сантини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Кан
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Сантини
Желтая карточка
Т. Силва
89'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
Неймар
81'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
57'
36'
Желтая карточка
Ж. Делаплас
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
21'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
19'
13'
Желтая карточка
С. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
ПСЖ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-1-3-2
1
Трапп
17
Бершиче
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
8
Мотта
10
Неймар
15
Пасторе
20
Ло Чельсо
10
Кавани
10
Мбаппе
4-1-2-3
1
Веркутр
24
Жилберт
3
Да Силва
5
Санко
8
Питерс
15
Айт Беннассер
4
Диоманд
22
Делаплас
11
Мбенг
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
ПСЖ
Кан
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Брис Самба
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
40
Реми Дескамп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча ПСЖ - Кан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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