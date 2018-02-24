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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Кан
Дижон - Кан: обзор матча 24 февраля 2018
Дижон
24.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кан
24'
Д. Да Силва (АГ)
70'
Ж. Таварес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Кан
89'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
70'
Желтая карточка
Ж. Фере
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Таварес
70'
45'
Желтая карточка
И. Сантини
34'
Желтая карточка
Д. Да Силва
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Да Силва
24'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-2-3-2
30
Рейне
3
Джилободжи
6
Лаутоа
4
Хаддади
4
Ямбере
19
Розье
15
Бальмон
17
Абид
20
Амалфитано
11
Таварес
22
Саид
3-2-1-3
1
Веркутр
8
Питерс
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
25
Женевуа
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
27
Кривелли
Остались в запасе
Дижон
Кан
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Дижон - Кан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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