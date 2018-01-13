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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лилль
Кан - Лилль: обзор матча 13 января 2018
Кан
13.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
43'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лилль
Желтая карточка
Д. Да Силва
68'
62'
Желтая карточка
Я. Бензия
52'
Красная карточка
Ф. Балло-Туре
Красная карточка
Р. Веркутр
44'
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Я. Бензия
41'
Желтая карточка
Т. Майя
Желтая карточка
А. Джику
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Кан
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-1-2-4
1
Веркутр
3
Да Силва
4
Джику
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
25
Фере
11
Бесса
11
Мбенг
6
Куаку
23
Роделен
18
Сантини
4-2-1-1-2
16
Меньян
6
Алонсо
5
Сумаоро
32
Ие
97
Балло-Туре
10
Амаду
23
Мендес
29
Майя
8
Бензия
9
Понсе
19
Пепе
Остались в запасе
Кан
Лилль
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Остались в запасе
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Кан - Лилль
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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