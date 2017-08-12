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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Сент-Этьен
Кан - Сент-Этьен: обзор матча 12 августа 2017
Кан
12.08.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
67'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Сент-Этьен
Желтая карточка
Ж. Делаплас
78'
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амума
Пас отдал
Ж. Бамба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-3-3
1
Веркутр
4
Джику
3
Да Силва
24
Жилберт
11
Бесса
22
Делаплас
25
Фере
18
Сантини
23
Роделен
20
Базиль
4-1-2-2-1
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
17
Джанко
10
Селнаэс
6
Дабо
10
Диуссе
6
Таннан
19
Бамба
17
Амума
Остались в запасе
Кан
Сент-Этьен
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Кан - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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