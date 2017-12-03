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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лион
Кан - Лион: обзор матча 03 декабря 2017
Кан
03.12.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лион
90'
И. Сантини
10'
М. Корне
54'
М. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лион
90'
+1
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:2!
И. Сантини
Пас отдал
Р. Роделен
90'
Желтая карточка
А. Мбенг
60'
59'
Желтая карточка
М. Диас
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Диас
36'
Желтая карточка
Н. Фекир
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кан
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-1-4
1
Веркутр
5
Санко
4
Джику
3
Да Силва
24
Жилберт
15
Айт Беннассер
25
Фере
11
Мбенг
6
Куаку
18
Сантини
23
Роделен
4-1-1-2-2
1
Лопеш
2
Тете
6
Марсело
4
Дьякаби
21
Маршал
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Кан
Лион
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Ян Репас
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кан - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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