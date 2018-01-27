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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Кан
Сент-Этьен - Кан: обзор матча 27 января 2018
Сент-Этьен
27.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Кан
35'
П. Нтеп
78'
Ж. Бамба
11'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Кан
Желтая карточка
Г. Силва
90'
84'
Желтая карточка
С. Питерс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бамба
Пас отдал
Р. Кабелла
78'
Желтая карточка
Я. М'Вила
64'
ГОЛ! 1:1!
П. Нтеп
Пас отдал
К. Монне-Паке
35'
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Роделен
Пас отдал
Ф. Жилберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Мулен
11
Силва
3
Суботич
24
Перрен
17
Джанко
6
М'Вила
10
Диуссе
5
Кабелла
29
Нтеп
22
Монне-Паке
9
Берич
3-2-2-2
1
Веркутр
3
Да Силва
4
Джику
5
Санко
24
Жилберт
25
Женевуа
11
Бесса
25
Фере
23
Роделен
18
Сантини
Остались в запасе
Сент-Этьен
Кан
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
30
Брис Самба
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Сент-Этьен - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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