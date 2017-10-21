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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 21 октября 2017
Монако
21.10.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кан
21'
Б. Кейта
59'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Кан
Желтая карточка
Жемерсон
86'
Желтая карточка
Фабиньо
67'
Желтая карточка
Б. Кейта
63'
62'
Желтая карточка
Ж. Фере
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
59'
50'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
Т. Лемар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
20
Ян Репас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Кан
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
24
Раджи
21
Жемерсон
6
Жорже
15
Глик
6
Фабиньо
18
Тилеманс
18
Лемар
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
3-1-2-4
1
Веркутр
24
Жилберт
25
Женевуа
3
Да Силва
15
Айт Беннассер
20
Репас
25
Фере
20
Базиль
11
Мбенг
18
Сантини
23
Роделен
Остались в запасе
Монако
Кан
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
6
Кристиан Куаку
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Монако - Кан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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