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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Кан
Лион - Кан: обзор матча 11 марта 2018
Лион
11.03.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кан
64'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Кан
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
64'
Желтая карточка
М. Диас
46'
15'
Желтая карточка
С. Питерс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
3-1-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
4
Ферри
9
Маолида
11
Траоре
9
Диас
4-1-3-2
1
Веркутр
24
Жилберт
25
Женевуа
4
Джику
8
Питерс
15
Айт Беннассер
25
Фере
11
Бесса
4
Диоманд
23
Роделен
27
Кривелли
Остались в запасе
Лион
Кан
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
20
Ян Репас
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Лион - Кан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
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