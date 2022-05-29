Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабио Пачеко - статистика

Завершил карьеру
26 мая 1988 (38), Паредес
#6 | Полузащитник
180 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
29
0
0
9
2
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Финал
Морейренcе
1 : 0
29.05.2022
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, Финал
Шавиш
2 : 0
21.05.2022
Морейренcе
87' - 90'
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
4 : 1
14.05.2022
Визела
46' - 90'
74'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 2
01.05.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2022
Морейренcе
1' - 61'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
1 : 2
08.04.2022
Морейренcе
1' - 47'
47'
Португалия. Примейра, 28 тур
Морейренcе
0 : 1
03.04.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
20.03.2022
Морейренcе
1' - 72'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
0 : 2
14.03.2022
Спортинг
1' - 55'
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
46' - 65'
56'
65'
Португалия. Примейра, 23 тур
Морейренcе
0 : 1
20.02.2022
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
5 : 0
13.02.2022
Морейренcе
1' - 46'
44'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
1' - 74'
Португалия. Примейра, 20 тур
Брага
2 : 0
30.01.2022
Морейренcе
1' - 63'
35'
Португалия. Примейра, 18 тур
Бенфика
1 : 1
15.01.2022
Морейренcе
1' - 84'
40'
Португалия. Примейра, 17 тур
Визела
0 : 1
08.01.2022
Морейренcе
1' - 79'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
2 : 1
03.01.2022
Морейренcе
1' - 78'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
29.12.2021
Эшторил
71' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
1 : 0
19.12.2021
Морейренcе
1' - 46'
19'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 1
12.12.2021
Портимоненси
1' - 89'
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
26.11.2021
Жил Висенте
1' - 79'
59'
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
06.11.2021
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
1 : 1
02.11.2021
Пасуш де Феррейра
1' - 85'
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 0
23.10.2021
Морейренcе
1' - 80'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
01.10.2021
Морейренcе
1' - 88'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
1' - 72'
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
5 : 0
19.09.2021
Морейренcе
1' - 59'
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
2 : 2
12.09.2021
Фамаликан
1' - 69'
Португалия. Примейра, 4 тур
Белененсеш
1 : 1
27.08.2021
Морейренcе
1' - 61'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 3
20.08.2021
Брага
1' - 77'
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
2 : 2
15.08.2021
Морейренcе
1' - 73'
35'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
1 : 2
07.08.2021
Бенфика
1' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
3
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
7
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
3
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
6
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+