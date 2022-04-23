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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Морейренcе
Портимоненси - Морейренcе: обзор матча 23 апреля 2022
Портимоненси
23.04.2022, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Морейренcе
14'
В. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Морейренcе
90'
+3
Желтая карточка
A. Silva
Замена
В. Апонца
️️️️
В. Жуниор
90'
88'
Замена
С. Витория
️️️️
Д. Ласерда
Желтая карточка
Самуэл
85'
83'
Желтая карточка
Д. Ласерда
77'
Замена
А. Луис
️️️️
K. Mirallas
Замена
П. Са
️️️️
Э. Жоку
75'
74'
Желтая карточка
П. Амадор
71'
Желтая карточка
А. Жорже
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
F.
65'
61'
Замена
Ибрахима
️️️️
Г. Фримпонг
61'
Замена
A. Silva
️️️️
Ф. Пачеко
46'
Замена
П. Амадор
️️️️
Г. Франку
Желтая карточка
Э. Жоку
44'
22'
Желтая карточка
Г. Фримпонг
ГОЛ! 1:0!
В. Жуниор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
44
Педрао
ЦЗ
26
Sana Gomes
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Jefferson
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
87
Kevin Mirallas
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
21
Педру Са
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
8
Ибрахима
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
4-1-5
94
Самуэл
44
Педрао
44
Релваш
11
Карлиньос
26
28
Жоку
77
Ангуло
18
Муфи
93
Жуниор
10
Накадзима
9
4-2-4
14
Пасинато
33
21
Фримпонг
27
Паулиньо
4
Жорже
6
Пачеко
6
97
Ласерда
17
Франку
87
9
Мартинс
28
Жоку
21
Са
21
Са
28
Жоку
9
96
Да Коста
96
Да Коста
9
93
Жуниор
29
Апонца
29
Апонца
93
Жуниор
17
Франку
5
Амадор
5
Амадор
17
Франку
97
Ласерда
19
Витория
19
Витория
97
Ласерда
21
Фримпонг
8
Ибрахима
8
Ибрахима
21
Фримпонг
6
Пачеко
33
33
6
Пачеко
87
9
Луис
9
Луис
87
Остались в запасе
Портимоненси
Морейренcе
1
Паям Ниазманд
ВР
20
Паулу Эштрела
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
16
Сори Мане
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
20
Паулу Эштрела
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
16
Сори Мане
ОП
16
Рубен Рамуш
ЦП
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Портимоненси - Морейренcе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Морейренcе
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