Кайл Васселл - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Васселл
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Васселл
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|10
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|4:3
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|10.04.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|90'
|26.01.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:4
|Брентфорд (Лондон)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|03.11.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|27.10.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|23.10.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|77'
|22.09.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|18.09.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.09.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|59'
|01.09.2018
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.08.2018
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.08.2018
|57' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:1
|Ротерхэм (Шеффилд)