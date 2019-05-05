Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кайл Васселл - статистика

Завершил карьеру
5 июня 1992 (34)
#19 | Нападающий
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
10
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.05.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Вест Бромвич
2 : 1
27.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
2 : 2
13.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Ротерхэм
1 : 2
10.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Миллуолл
0 : 0
02.02.2019
Ротерхэм
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 2
26.01.2019
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ротерхэм
2 : 4
19.01.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
1 : 1
10.11.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 1
03.11.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 1
27.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
0 : 0
23.10.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
06.10.2018
Ротерхэм
Был в запасе
77'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
22.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Астон Вилла
2 : 0
18.09.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
1 : 0
15.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
01.09.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 0
26.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
2 : 3
21.08.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
2 : 0
18.08.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
5 : 1
04.08.2018
Ротерхэм
57' - 90'
Главные новости
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
1
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
1
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
3
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+