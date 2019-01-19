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    Кайл Васселл - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Кайл
    Фамилия Васселл
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июня 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 10 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.04.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.04.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.04.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 4:3 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.04.2019 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    10.04.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    06.04.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.02.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    90'
    26.01.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Лидс (Лидс)
    19.01.2019 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:4 Брентфорд (Лондон)
    24.11.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    10.11.2018 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    03.11.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Суонси (Суонси)
    27.10.2018 1' -90' Престон (Престон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    23.10.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20.10.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.10.2018 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    77'
    22.09.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    18.09.2018 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.09.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    59'
    01.09.2018 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    21.08.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.08.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 57' -90' Брентфорд (Лондон) 5:1 Ротерхэм (Шеффилд)
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