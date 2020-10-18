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Павел Погребняк
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
3
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
22
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Все новости
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
6
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
5
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
2
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
8
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
5
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
26
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
13
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
11
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
11
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
6
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
7
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
7
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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Павел Погребняк - статьи
Нападающий
Имя
Павел
Отчество
Викторович
Фамилия
Погребняк
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
8 ноября 1983 (39 лет)
Рост
188
Вес
82
Статистика
Новости
Статьи
Посты
18.10.2020 12:00
Главные особенности летнего трансферного окна в РПЛ
Возвращения, внезапная перестройка «Ростова» и усиления «Арсенала».
2
01.05.2020 19:50
Есть теория заговора, что 4:0 «Зенита» и «Баварии» – договорняк. Испанский судья называл заказчиком русскую ОПГ, а УЕФА проводил свое расследование
Сразу спойлер: дело закрыто, доказательств никаких, а обвинители уволены за клевету.
17.02.2020 15:50
Помните голы русских легионеров топ-клубам Европы? Тест на память и гордость
В их числе теперь и Смолов.
17
24.07.2019 19:02
Трансферы России 10 лет назад: звезды сборной уехали в Европу, Дзюба поругался со «Спартаком»
А Парфенов еще был футболистом.
9
19.03.2019 14:15
Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ
Павла могут дисквалифицировать на 10 матчей.
125
26.07.2018 05:00
8 самых дорогих трансферов россиян в Европу
Головин побил рекорд продаж.
13
25.02.2018 09:30
12 важных трансферов РФПЛ, которые вы не заметили
Самые полезные итоги трансферного окна в России.
15
27.01.2018 14:00
«На кону стоят серьезные деньги». Погребняк ругается с «Динамо»
Один гол за 2 года и очень много нарушений.
39
11.11.2017 09:00
Первому чемпионству «Зенита» − 10 лет. Это было незабываемо
Тимофей Яценко возвращает наш 2007-й.
22
16.05.2017 15:30
«Моя статистика в «Динамо» – позорная». Что происходит с карьерой Погребняка
Девять лет назад он выиграл Кубок УЕФА и стал лучшим бомбардиром еврокубка, а сейчас забил лишь один гол за два сезона. «Бомбардир» – о стремительной профессиональной деградации Павла Погребняка.
25
13.04.2017 20:30
Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Берлускони официально продал «Милан». Дайджест событий дня
Сампаоли снова будет тренировать сборную из Южной Америки. Рабочие, занимающиеся строительством «Ростов-Арены», начали забастовку. «Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
20.02.2017 16:45
Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола
Sports.ru опубликовал ежегодные данные по самым большим контрактам чемпионата России. «Бомбардир» изучил список и выделил главное.
22
11.12.2016 13:30
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11
30.10.2016 17:00
Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка
Илья Казаков сообщил, что форвард «Динамо» Павел Погребняк получает 140 миллионов рублей в год. «Бомбардир» прикидывает, в каких футболистов можно было вложиться гораздо выгоднее.
10
28.10.2016 21:00
Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дня
Судье матча «Анжи» – «Зенит» поставили низкую оценку. Романцев отверг возможность пообщаться с Каррерой. Промес, Зе Луиш и Глушаков по-прежнему не готовы к дерби. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
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