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    «Моя статистика в «Динамо» – позорная». Что происходит с карьерой Погребняка


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    Голосов: 2
    16.05.2017 15:30
    Девять лет назад он выиграл Кубок УЕФА и стал лучшим бомбардиром еврокубка, а сейчас забил лишь один гол за два сезона. «Бомбардир» – о стремительной профессиональной деградации Павла Погребняка.

    Каким мы его запомнили до «Динамо»

    На Погребняка надеялись в «Спартаке», его полюбили в Калининграде и Томске, а в Санкт-Петербурге и вовсе могли боготворить – он стал лучшим бомбардиром победного для «Зенита» Кубка УЕФА-2007/08, забил гол в ворота «МЮ» в матче за Суперкубок Европы. Далее последовали 2,5 сезона в «Штутгарте», аренда в прорывавшийся в финал Лиги Европы «Фулхэм», а потом и три сезона в «Рединге».

    Как попал в «Динамо»

    «Верю, с новой командой добьюсь больших успехов», – с такими словами Погребняк официально стал динамовцем в конце августа 2015-го. И тут же угодил в самый кошмарный сезон в истории клуба. Суперзвезды разлетелись по другим командам, молодежь вытащить «Динамо» не смогла. В игру под названием «ушел из «Спартака» – забей ему гол» Погребняк выиграл, да только проиграл все остальное. Тот забитый мяч так и остался единственным за 1388 минут в динамовской футболке, и бело-голубые вместе с Погребняком рухнули в ФНЛ.

    Лидеры уехали, Погребняк остался

    Зобнин отправился в «Спартак» добывать чемпионство, Ионов в ЦСКА – биться за Лигу чемпионов, Денисов – размахивать кубком в «Локомотив», Губочан – осваивать французский чемпионат в знаменитом «Марселе», а Самба и Бюттнер поехали по разным нетоповым лигам. Погребняк же, несмотря на разрешение «Динамо» попасть в клуб РФПЛ на правах аренды, отказался от вариантов с «Томью» и «Уфой». «По семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог. Другие клубы? Афишировать не буду», – прокомментировал ситуацию футболист и начал новый сезон в «Динамо».

    И все же почему он не ушел

    На этот вопрос лучше всего ответят цифры. А именно 140 000 000 рублей в год – такова зарплата футболиста в команде ФНЛ. Или без малого 400 тысяч в день. Притом в нынешнем сезоне Погребняк сыграл всего лишь 220 минут во всех турнирах. И не забил никому вообще. Ни одного полного матча, максимум – 60 минут на поле, и то, в игре, которая совершенно ничего для «Динамо» не решала. В Википедии появилась гордая строчка «Победитель первенства ФНЛ». Впрочем, для лучшего бомбардира еврокубка девятилетней давности – не такая уж и триумфальная, а для миллионера, содравшего с клуба выгодный контракт – абсолютно ничего не значащая.

    Зачем Погребняк судился с «Динамо»

    Как раз из-за денег, которых в клубе резко стало не хватать после смены курса. В декабре прошлого года футболист подал жалобу в РФС вместе с Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым. Союз ее удовлетворил и обязал «Динамо» погасить долги. Решение вопроса растянулось на два месяца. «Надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно «перегреты», и мы пытаемся найти компромисс», – рассказывал гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев. В итоге клуб выплатил Погребняку задолженность, и проблемы была решена.

    Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

    Как он попадал в новостные ленты

    Истории возникали самые разные: то Погребняка задержали за вождение в нетрезвом виде, то его жену обвинили в краже тележки, а прошлым летом Мария Погребняк в прямом эфире возмутила общественность репликой в адрес Владимира Стогниенко. Словом, вокруг лишь скандалы, а футбольных поводов вспоминать о Павле не нашлось.

    Как он отказался от Австралии

    О ситуации с Погребняком честно и откровенно высказался Муравьев, лишь подтвердив различные догадки: «Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо».

    Мы можем лишь догадываться, что за команда интересуется российским форвардом, но первым на ум приходит «Сидней», которым владеет россиянин Давид Трактовенко. «Сидней», кстати, недавно выиграл чемпионат Австралии. Адаптироваться в команде и лиге Погребняку мог бы помочь Милош Нинкович, игравший почти десять лет в киевском «Динамо».

    Что дальше

    «Динамо» вернулось в РФПЛ, Погребняк клубу по-прежнему принадлежит. Контрактом он связан с бело-голубыми до лета 2018 года. «Я верю, что у нашей связки с Кокориным все впереди! Может, еще на Евро вместе поедем», – заявил Павел осенью 2015-го. Кокорин-то поехал, да только на Кубке конфедераций ему место уже не найдется. У редко попадавшего даже в заявку клуба ФНЛ Погребняка мечты о сборной России остались в далеком прошлом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит», ФК «Динамо»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 23 мая 2017, 09:15

      О чем можно говорить!!! На закате карьеры все хотят срубить бабла не особо напрягаясь!! В случае Павла вообще не напрягаясь) Единственное это ездить за чемоданчиком зелени, хотя на карту я думаю приходит))) Человек выкладывался на пике, сейчас заслуженный оплачиваемый отдых)))) И не надо на него гнать!!! Каждый бы хотел оказаться на его месте!!!))) Разве нет?)

      0
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      Рейтинг: +649

      vla4839 20 мая 2017, 21:44

      Деньги для Погребняка на 1-м месте. А о совести и нравственности он не думает,таким вот его воспитали,а затем и вырастила наша российская футбольная/и не только/ система.

      -1
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      Рейтинг: +320

      T 72 20 мая 2017, 11:24

      Походу этот умник попашет в следующем сезоне,чтоб контракт года на три заключили и всё можно опять отдыхать

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 мая 2017, 17:44

      и контракт не разорвать там походу неустойка большая гнать таких надо в шею халявщиков и жену его видел по телеку блондинка натуральная быдловатая а вообще думать надо когда контракты подписывают со cбитыми летчиками

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 мая 2017, 17:22

      разоряет клуб просто-сколько толковых ребят можно воспитать на эти деньги...всё себе-людям ничего...когда у него контракт заканчивается,подскажите?

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > SPACE TRUCKIN 19 мая 2017, 12:00

      Чёт я ооочень сомневаюсь, что с контракта Погребняка никто кроме его не "кормится", наверняка "переподает" кому кому надо, отчего "разорвать" контракт с игроком клуб "никак не может", бывало в практике российских клубов когда отвозили "несговорчивого" футболиста в лесок и маленько побуцков оного, тут же находили "компромиссное решение" устраивающее обе стороны)))

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > serglider 19 мая 2017, 21:21

      ну щас не те времена....за 1 гол за 2 сезона можно не только тихо-мирно побуцкать)))))....что за конракт и кто подписался под деревянного за 140 млн за сезон?чудовищный распил,похоже - надо Навального науськать на динаму - пусть пошевелит законность контракта....

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 17 мая 2017, 11:53

      Зато проничев-сука доволен таким контрактом до сих пор.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:34

      Открыл новость и не смог до конца дочитать.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 09:39

      Динамовским болельщикам надо устроить акцию против Погребняка.Обратиться в клуб,пусть выпустят его на весь матч,и всю игру всем дружно кричать "Паша уходи". Держа в руках разные плакаты на эту тему,вывесить банер побольше.Может и йокнет что в его организме. Конечно руководство,заключившее с ним такой контракт слов нет. Хотя может они тоже в теме. Это же все таки наша раша.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > ALeX-161-rus 19 мая 2017, 12:14

      Да стопудово в "теме"))) По-этому, он и выкабенивается: туда не поеду - сюда не поеду))) Если Сычев и Аршавин не нужны были клубу со своими многомиллионными контрактами, то как миленькие поехали в "мухосрань" играть в аренде и никто даже не рыпнулся, а этого все никак "заставить" не могут... Лично мое мнение, по тому якобы он и не уезжает, что как только бабосы падают тут же "нужным людям" их и заносят... Сидя в Австралии он хрен кому будет "заносить")))

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 мая 2017, 07:10

      Только благодаря этой статье вспомнил, что еще есть такой игрок)))

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      Рейтинг: +160

      виктоша 16 мая 2017, 21:56

      Мне бы стыдно стало.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > виктоша 19 мая 2017, 12:23

      Стыдно 140 лямов получать? При чем абсолютно законно, то есть ни у полиции, налоговой, прокуратуры к тебе претензий НЕТ и НЕ БУДЕТ! Да ты гонишь))) 99% населения России мечтают о такой работе!

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