«На кону стоят серьезные деньги». Погребняк ругается с «Динамо»

Один гол за 2 года и очень много нарушений.

Что случилось?

9 декабря прошлого года нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк был замечен на матче Серии A «Ювентус» – «Интер». При этом в этот же день «Динамо» проводило матч РФПЛ против «Анжи», и Погребняк должен был находиться в расположении команды.

text Публикация от text (@kirill_poga) Дек 9, 2017 at 11:28 PST

Уже в январе в московском клубе занялись расследованием этой ситуации. «В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с «Анжи», а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта», – сообщал ТАСС.

Предполагалось, что в «Динамо» воспользуются этой ситуацией, чтобы расторгнуть контракт с Погребняком, который за 2 года забил всего один гол. Да и тот – в матче молодежного первенства.

Что было дальше?

Вчера «Динамо» сообщило о расторжении контракта с Погребняком. Эту информацию подтвердил источник внутри клуба:

«Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (20-го тура РФПЛ против «Анжи», когда Погребняк находился в Турине – прим. ред.). Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу. В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений».

Очевидно, что в «Динамо» давно были не против избавиться от игрока, который не приносил клубу никакой пользы, но зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Но это еще не все

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов считает, что «Динамо» ждет долгое разбирательство с Погребняком.

«Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС.

В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там», – сказал Зотов.

Эти догадки чуть позже подтвердил сам игрок:

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров».

И даже это еще не все

В начале января появилась информация, что «Динамо», помимо расторжения контракта, намерено взыскать с Погребняка штраф в 20 миллионов евро. Впрочем, юрист игрока Михаил Прокопец отметил, что сделать это будет практически невозможно.

«Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру? Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными», – сказал Прокопец.