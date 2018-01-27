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    «На кону стоят серьезные деньги». Погребняк ругается с «Динамо»


    3
    Голосов: 8
    27.01.2018 14:00
    Один гол за 2 года и очень много нарушений.

    Что случилось?

    9 декабря прошлого года нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк был замечен на матче Серии A «Ювентус» – «Интер». При этом в этот же день «Динамо» проводило матч РФПЛ против «Анжи», и Погребняк должен был находиться в расположении команды.

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    Публикация от text (@kirill_poga)

    Уже в январе в московском клубе занялись расследованием этой ситуации. «В клубе инициировано расследование в отношении Погребняка. У команды 9 декабря был матч с «Анжи», а футболист в этот день был в Турине, хотя должен был быть с командой. Таким образом, он нарушил условия контракта», – сообщал ТАСС.

    Предполагалось, что в «Динамо» воспользуются этой ситуацией, чтобы расторгнуть контракт с Погребняком, который за 2 года забил всего один гол. Да и тот – в матче молодежного первенства.

    Что было дальше?

    Вчера «Динамо» сообщило о расторжении контракта с Погребняком. Эту информацию подтвердил источник внутри клуба:

    «Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (20-го тура РФПЛ против «Анжи», когда Погребняк находился в Турине – прим. ред.).

    Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

    В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений».

    Очевидно, что в «Динамо» давно были не против избавиться от игрока, который не приносил клубу никакой пользы, но зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

    Но это еще не все

    Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов считает, что «Динамо» ждет долгое разбирательство с Погребняком.

    «Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС.

    В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там», – сказал Зотов.

    Эти догадки чуть позже подтвердил сам игрок:

    «После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

    В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров».

    И даже это еще не все

    В начале января появилась информация, что «Динамо», помимо расторжения контракта, намерено взыскать с Погребняка штраф в 20 миллионов евро. Впрочем, юрист игрока Михаил Прокопец отметил, что сделать это будет практически невозможно.

    «Динамо» хочет взыскать с Погребняка 20 миллионов евро за неявку на игру? Это стандартная практика многих клубов, которые включают в контракты какие-то космические штрафы, не имеющие никаких перспектив быть взысканными», – сказал Прокопец.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 29 января 2018, 12:38

      космические не штрафы а контракты у некоторых

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 января 2018, 11:58

      наконец-то от этого дерева избавились

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 января 2018, 11:17

      павлик,получай бабло,сиди на лавке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Victor17 28 января 2018, 08:57

      Предполагалось, что в «Динамо» воспользуются этой ситуацией, чтобы расторгнуть контракт с Погребняком, который за 2 года забил всего один гол. Да и тот – в матче молодежного первенства.
      На самом деле я точно помню как Паша Спартаку забивал, и руку как военный к пустой голове прикладывал:D так что 1 гол да и тот в молодежке- это не правда, готовьтесь ребята, прежде чем статью писать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 28 января 2018, 08:16

      надоело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 28 января 2018, 07:43

      Успехов Динамо в борьбе с этим бесполезнейшим, наглым поленом. Хотя разорвали контракт, это уже победа!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 28 января 2018, 01:40

      сгниёт ******@

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 января 2018, 00:43

      Руководство Динамо само виновато. А Погребняку ничего не остается делать, только дальше разбираться ("идти на пролом") с клубом, халявное "бабло" то жаль трутню будет отдавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 27 января 2018, 21:31

      Погребняк вообще уже ох**л

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 27 января 2018, 21:26

      Погребняк вообще уже ох**л

      2
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