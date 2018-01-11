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  • Источник: «По контракту Погребняк должен заплатить «Динамо» штраф 20 миллионов евро»

Источник: «По контракту Погребняк должен заплатить «Динамо» штраф 20 миллионов евро»

11 января 2018, 21:37
36

«Динамо» проводит расследование в отношении нападающего Павла Погребняка, который находился в Турине 9 декабря во время матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи». По словам источника в клубе, с которым связался «Матч ТВ» , игрок должен заплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Почему только сейчас стало известно, если прошло больше месяца?

– Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

– Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу уходить и приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

– К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. По пункту контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Вы сказали 20?

– Я не ошибся.

– Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или штрафе за прогул?

– Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт.

– Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

– Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сослался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал.

Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (36)
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Kulima
1515696251
Видимо очень крепко работадатель Пашку за яички схватил, но оно и правильно, ждем чем всё разрешится
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DOCTOR PENALTY
1515696383
Картина Репина... Картина маслом... как лучше-то сказать...
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серега кашин
1515696715
а вот пусть требуют заплатить штраф, а то он совсем оборзел, ему же раньше предлагали расторгнуть контракт, а он захотел с динамо денег срубить дак пусть и динамо вернет все сполна
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makson_klim
1515697149
ребятки!!!Ну это же по русски....рабочие схемы,читай,что внизу мелким шрифтом на писано....Пашке только в страну дураков,закапать лям и ждать пока вырастет 100)))))Дуралей мля....
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makson_klim
1515697843
Павлик,как обычно каждый год 9 декабря с друзьями ходит в баню...И вместо него в Турин,должен был лететь другой человек....а дальше Вы все знаете....Павлик,не виновен!!!)
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Tostao
1515698049
Самое дорогое дерево в российском футболе.
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Амба Нагорск
1515699108
Вот совершенно его не жалко. Не злорадствую, но получать 70 млн.рублей не за х"" должно быть наказуемо
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Symbol
1515699909
Да мутная схема какая-то. ЛЛибо Паша прям конченый дол****, что думал, ну не попалит его никто, либо грамотно договорились через откат, мол, Павлик, дороговато ты нам обходишься, а не пойти бы тебе на х.., в смысле не съездить ли на Ювентус? Мы тебе откат хороший и контракт расторгнем? Всем приятно, а дальше СМИ дело сделают
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ilichkadr
1515699929
А источник ( Источник: Бомбардир.ру) Трудовой кодекс РФ читал? Статья 94.ТК РФ -Продолжительность ежедневной работы (смены). Увольнение за прогул это ст. 81 ТК РФ - прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
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SPACE TRUCKIN
1515701300
павлуша всех задолбал - высосал из клуба всё,что мог ,при этом не дав ничего взамен...один гол за 2,5 года! супернап...динаму нужно понять - все методы годятся...
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