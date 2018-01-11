Источник: «По контракту Погребняк должен заплатить «Динамо» штраф 20 миллионов евро»

«Динамо» проводит расследование в отношении нападающего Павла Погребняка, который находился в Турине 9 декабря во время матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи». По словам источника в клубе, с которым связался «Матч ТВ» , игрок должен заплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Почему только сейчас стало известно, если прошло больше месяца?

– Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

– Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу уходить и приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

– К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. По пункту контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

– Вы сказали 20?

– Я не ошибся.

– Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или штрафе за прогул?

– Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт.

– Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

– Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сослался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал.

Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.