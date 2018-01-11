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    Источник: «По контракту Погребняк должен заплатить «Динамо» штраф 20 миллионов евро»

    «Динамо» проводит расследование в отношении нападающего Павла Погребняка, который находился в Турине 9 декабря во время матча 20-го тура РФПЛ против «Анжи». По словам источника в клубе, с которым связался «Матч ТВ» , игрок должен заплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

    – Почему только сейчас стало известно, если прошло больше месяца?

    – Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал.

    – Казалось, футболист с таким контрактом должен на работу уходить и приходить по часам, чтобы не дай Бог ничего не случилось…

    – К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. По пункту контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

    – Вы сказали 20?

    – Я не ошибся.

    – Ничего себе. Речь стоит вести об увольнении или штрафе за прогул?

    – Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт.

    – Получается, «Динамо» на руку, что Павел съездил на «Ювентус»?

    – Конечно. Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сослался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у «Динамо» была игра. По всем статьям он сам себя наказал.

    Напомним, что Погребняк и ряд других футболистов «Динамо» пропустят сбор команды.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.01.2018 21:37
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 12 января 2018, 12:55

      какая прекрасная новость. высосать с этого андона все до копейки. пусть на паперть идет.

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 января 2018, 12:04

      Эх, Паша, возвращается тебе все за твой язык злой в адрес Спартака - команды, которая тебя взрастила. Одним словом погребняк тебе!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 10:39

      молодцы Динамо, сколько можно уже его терпеть было.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 12 января 2018, 08:27

      Господи, неужели это свершилось и молитвы болел услышаны? Как говорят - не мытьем, так катаньем.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 января 2018, 05:43

      Это уже наглость высшей степени

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 января 2018, 00:40

      Владельцы клуба сами балбесы, раз согласились брать игрока с таким контрактом.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 января 2018, 00:26

      пацан классно устроился , в футбол не играет , а миллионы косит для своей " Барби " ......

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 января 2018, 23:38

      Я очень рад, что его наконец то из команды попрут, получает такие деньги при том что он как Футболист ноль!

      0
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      Рейтинг: +131

      rizonator 11 января 2018, 23:12

      Всё понятно, просто про динамо больше нечего писать, вот желтуха и сочиняет. Приобретений никаких, сдвигов никаких, зима нулевая.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > neim 12 января 2018, 08:41

      А зачем?

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 января 2018, 23:11

      Ну контракт расторгнет и все обе могут быть довольным

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