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    Погребняк – после расторжения контракта с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

    Нападающий Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с досрочным расторжением контракта с «Динамо».

    «После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

    В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сказал 34-летний футболист.

    Причиной действий «Динамо» считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 9 тура РФПЛ. Сообщалось, что клуб может обязать футболиста к выплате 20 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 19:30
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +543

      Fr@nc 27 января 2018, 14:43

      Он получал больше всех в Динамо,зато сыграл всего 1 матч, а про голы то вообще молчу))) и еще что то квакать там собирается?)) Толку ноль. сдулся из за денег и лимита) Какой нормальный футболист, зная, что будет матч его команды, поедет смотреть другую игру)) идиотизм))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 января 2018, 11:15

      начало мыльной оперы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 27 января 2018, 09:57

      Влип очкарик.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 27 января 2018, 07:09

      это все его жинка-половинка,
      пытается сделать из него ,,персональную нефтяную скважину,, и оттудова - сосать и сосать.......
      ..но все когда-нибудь кончается (хорошее) и соснуть придется ужо ...хм....не
      буду уточнять)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 января 2018, 23:12

      Ну да справедливости он хочет ! Справедливо было бы полгода назад тебе из Динамо выгнать !

      2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 26 января 2018, 22:53

      О!!! Бревно оказывается и разговаривает? )

      -1
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 26 января 2018, 21:47

      Честь, совесть, достоинство. Паша видимо мерит эти слова лавкой и размером отступных.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +471

      ks75 26 января 2018, 21:45

      Как проститутка! За деньги на все пойдет убрав на задний план совесть,гордость, самолюбие! Если уж говорить о справедливости, то за тот вклад и пользу что он дал этому клубу, павлик просто обязан отдать все деньги полученные от клуба, оплатить все затраты что клуб потратил на него со сборами, и просто изчезнуть с глаз динамовских болельщиков! Он стал для Динамо деревянным чемоданом без ручки,а еще про какую-то справедливость говорит!

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ks75 27 января 2018, 02:18

      Всё верно сказано, только к совести взывать таких людишек бесполезно, и что самое паршивое может и отсудить...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      drago922 26 января 2018, 20:48

      просто подлец алчный он

      2
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > drago922 26 января 2018, 21:16

      Если тебе отдать его зарплату, то ты её спонсируешь орангутангам или Зе с Промесом отдашь?

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 26 января 2018, 20:44

      Возьмите его назад, сидеть на скамейке

      0
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