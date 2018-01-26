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  • Погребняк – после расторжения контракта с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Погребняк – после расторжения контракта с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

26 января 2018, 19:30
37

Нападающий Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с досрочным расторжением контракта с «Динамо».

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сказал 34-летний футболист.

Причиной действий «Динамо» считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 9 тура РФПЛ. Сообщалось, что клуб может обязать футболиста к выплате 20 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (37)
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life85
1516983942
Самый наглый и жадный игрок в истории РФПЛ
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DOCTOR PENALTY
1516984014
Как же ты, Паштет, надоел уже всем.
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Dinamo4emp
1516984214
Какая же ты сволочь Паша
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Serjoga
1516984516
И у тебя хватит совести? А есть ли она у тебя вообще!
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Отчаянный Пердун
1516985724
Поправьте меня если я ошибаюсь, зарплата Паши около 3 лямов в год. За 2.5 года один гол. Итого 2,5 *3 =7,5 лямов за один гол. Он ещё судиться хочет! Да со стыда бы сгорел давно. Паша, ты Г@НДОН!!!
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Artemka69
1516985735
Как же низко пал Погребняк!!Совести совсем нет!!
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anatolich72
1516987081
Нужно иметь честь и достоинство, к сожалению и то и другое отсутствует.
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Spartak 777
1516988362
Справедливости ??? Неужели Паша решил деньги Динамо вернуть ??? )))
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ks75
1516992300
Как проститутка! За деньги на все пойдет убрав на задний план совесть,гордость, самолюбие! Если уж говорить о справедливости, то за тот вклад и пользу что он дал этому клубу, павлик просто обязан отдать все деньги полученные от клуба, оплатить все затраты что клуб потратил на него со сборами, и просто изчезнуть с глаз динамовских болельщиков! Он стал для Динамо деревянным чемоданом без ручки,а еще про какую-то справедливость говорит!
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Tostao
1516996403
О!!! Бревно оказывается и разговаривает? )
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