Погребняк – после расторжения контракта с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Он получал больше всех в Динамо,зато сыграл всего 1 матч, а про голы то вообще молчу))) и еще что то квакать там собирается?)) Толку ноль. сдулся из за денег и лимита) Какой нормальный футболист, зная, что будет матч его команды, поедет смотреть другую игру)) идиотизм))
Нападающий Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с досрочным расторжением контракта с «Динамо».
«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.
В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сказал 34-летний футболист.
Причиной действий «Динамо» считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 9 тура РФПЛ. Сообщалось, что клуб может обязать футболиста к выплате 20 миллионов евро.