Погребняк – после расторжения контракта с «Динамо»: «Буду добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Нападающий Павел Погребняк прокомментировал ситуацию с досрочным расторжением контракта с «Динамо».

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба «Динамо», его руководством принято решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.

В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», – сказал 34-летний футболист.

Причиной действий «Динамо» считается нахождение Погребняка в Турине во время матча бело-голубых против «Анжи» в рамках 9 тура РФПЛ. Сообщалось, что клуб может обязать футболиста к выплате 20 миллионов евро.