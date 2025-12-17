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Краснодар
Даниил Уткин
Новости
€ 1,50 млн
Даниил Уткин - новости
Краснодар
12 октября 1999 (26)
#47 | Полузащитник
182 см | 69 кг
Россия
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6 худших трансферов лета в РПЛ
13 сентября
4
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
29 августа
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
5 августа
22
В «Краснодаре» объяснили, зачем вернули Уткина
29 июня
5
Мусаев прокомментировал возвращение Уткина в «Краснодар»
25 июня
1
Уткин прокомментировал неожиданное возвращение в «Краснодар»
20 июня
2
Фото
«Краснодар» вернул экс-игрока сборной России
19 июня
4
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
«Краснодар» хочет вернуть воспитанника, заигранного за сборную России
18 июня
9
«Торпедо» вернуло в «Ростов» полузащитника, выступавшего за сборную России
14 июня
Фото
«Торпедо» объявило о подписании экс-игрока «Краснодара» и сборной России
13 февраля
6
Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»
7 февраля
1
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
23 января
1
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
Талалаев назвал игрока «Балтики», который ему не нужен
9 января
7
Назван игрок «Балтики», у которого не сложились отношения с Талалаевым
2025.12.17 10:47
7
Талалаев не рассчитывает на трех игроков «Балтики»
2025.12.16 21:57
Уткин: «Галицкий мог оставить все деньги себе, а пошел другим путем»
2025.07.07 16:29
Сменивший религию Уткин поделился впечатлениями от ислама
2025.07.06 15:21
9
Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности»
2025.07.01 20:04
7
Фото
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Фото
7 игроков покинули «Ахмат»
2025.06.14 17:39
5
Агент Уткина рассказал о будущем игрока после аренды в «Ахмате»
2025.04.03 13:31
2
В «Ахмате» отреагировали на то, что Уткин стал мусульманином
2025.03.31 13:11
8
Уткин из «Ахмата» принял ислам
2025.03.30 22:21
17
Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов
2025.03.18 10:23
9
Агент Уткина рассказал о возвращении игрока в «Ростов»
2025.02.23 14:53
Фото
10 самых подешевевших игроков РПЛ – представителей «Зенита» больше всех
2024.12.13 21:53
5
Уткин: «Любой выпускник «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Баварии»
2024.09.16 15:18
8
Карпин объяснил уход Уткина из «Ростова» в «Ахмат»
2024.09.14 18:53
3
1
2
3
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5
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Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
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Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
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Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
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Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
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«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
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