Уткин: «Любой выпускник «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Баварии»

Выпускник академии «Краснодара» Даниил Уткин обратил внимание на качество футбольного образования в клубе.
«Мог ли несколько лет назад представить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»? Почему нет?
Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определeнным образом должны сложиться обстоятельства», – сказал Уткин.
- Сафонов куплен у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Матвей еще не сыграл в официальном матче за «ПСЖ».
- Уткин сейчас в «Ахмате».