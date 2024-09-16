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    • Уткин: «Любой выпускник «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Баварии»

    Уткин: «Любой выпускник «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Баварии»

    Выпускник академии «Краснодара» Даниил Уткин обратил внимание на качество футбольного образования в клубе.

    «Мог ли несколько лет назад представить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»? Почему нет?

    Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определeнным образом должны сложиться обстоятельства», – сказал Уткин.

    • Сафонов куплен у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • Матвей еще не сыграл в официальном матче за «ПСЖ».
    • Уткин сейчас в «Ахмате».

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    Источник: ТАСС

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    16.09.2024 15:18
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    Комментарии (15)
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    7:1
    1726489319
    конечно. а любой выпускник пеТушинской академии сразу попадает на карандаш в реал и сити.
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    evgevg13
    1726489885
    В Краснодаре качественно учат играть это да
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    Ziklop
    1726492527
    Даня вот только ты как то затух в Краснодаре, вроде получалось всё хорошо, а потом скис. нет огня в глазах мало эмоций, пора воспрянуть, команды уже другие а ты потухший!
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