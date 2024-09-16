Уткин: «Любой выпускник «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Баварии»

Выпускник академии «Краснодара» Даниил Уткин обратил внимание на качество футбольного образования в клубе.

«Мог ли несколько лет назад представить переход Матвея Сафонова в «ПСЖ»? Почему нет?

Я знаю его потенциал, любой игрок академии «Краснодара» может играть в «ПСЖ» или «Барселоне», просто для этого определeнным образом должны сложиться обстоятельства», – сказал Уткин.