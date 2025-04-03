Агент Уткина рассказал о будущем игрока после аренды в «Ахмате»

Агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина Тимофей Бердышев сказал, что по окончании сезона игрок вернется в «Ростов».
«Конечно, Уткин возвращается в «Ростов» из «Ахмата» – у него заканчивается аренда. «Ростов» на него рассчитывает. Возможная дальнейшая аренда Уткина на сегодняшний день не обсуждается», – сказал Бердышев.
- Уткин был отдан в аренду «Ахмату» 11 сентября прошлого года.
- С тех пор 25-летний хавбек провел за грозненский клуб 18 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
Источник: «Чемпионат»