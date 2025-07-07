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  • Уткин: «Галицкий мог оставить все деньги себе, а пошел другим путем»

Уткин: «Галицкий мог оставить все деньги себе, а пошел другим путем»

7 июля, 16:29
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Бывший игрок «Краснодара» Даниил Уткин оценил фигуру владельца клуба Сергея Галицкого.

– В детстве он казался человеком, который знает все. В 12–13 лет я прогуливался по академии, навстречу – он. И говорит мне: «Здравствуйте, Даниил». У меня до сих пор мурашки, когда это вспоминаю. Представьте: в академии 300 человек, разных возрастов, и не сказать, что я в то время сильно выделялся и был лидером, но при этом главный человек, который все вокруг создал, здоровается с тобой по имени. Вау.

– Что для тебя сейчас значит Сергей Галицкий?

– Человек, который дал дорогу в большую жизнь, в большой спорт. Символ «Краснодара» и города.

А еще для меня лично – пример, как распоряжаться капиталом, как относиться к людям, как мыслить. Помню, насколько впечатлили его слова: «В гробу карманов нет». О том, что мы должны помогать обществу, в котором живем. Он ведь мог оставить все заработанное себе или наследникам. А пошел другим путем.

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • В минувшем сезоне клуб впервые выиграл РПЛ.
  • В 2021 году Галицкий сообщил, что у него онкологическое заболевание.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Балтика Краснодар Уткин Даниил Галицкий Сергей
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1751895283
Остается только догадываться, когда тебя от 6 до 18 и ты послушник в Ватикане, идёшь вдоль улицы и тебя святой отец по имени вызывает, хотя ты не чем не отличаешься от других, какие тогда у ребёнка мурашки начинают бежать!?
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