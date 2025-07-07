Уткин: «Галицкий мог оставить все деньги себе, а пошел другим путем»

Бывший игрок «Краснодара» Даниил Уткин оценил фигуру владельца клуба Сергея Галицкого.

– В детстве он казался человеком, который знает все. В 12–13 лет я прогуливался по академии, навстречу – он. И говорит мне: «Здравствуйте, Даниил». У меня до сих пор мурашки, когда это вспоминаю. Представьте: в академии 300 человек, разных возрастов, и не сказать, что я в то время сильно выделялся и был лидером, но при этом главный человек, который все вокруг создал, здоровается с тобой по имени. Вау.

– Что для тебя сейчас значит Сергей Галицкий?

– Человек, который дал дорогу в большую жизнь, в большой спорт. Символ «Краснодара» и города.

А еще для меня лично – пример, как распоряжаться капиталом, как относиться к людям, как мыслить. Помню, насколько впечатлили его слова: «В гробу карманов нет». О том, что мы должны помогать обществу, в котором живем. Он ведь мог оставить все заработанное себе или наследникам. А пошел другим путем.