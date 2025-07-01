Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности»

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин подтвердил, что принял ислам. Он сделал заявление в разговоре с «Матч ТВ».

В марте Telegram‑канал Sport Baza сообщил, что 25‑летний футболист стал мусульманином. Уткин пояснил: «Я действительно принял ислам. Но не в «Ахмате», как про это писали, а еще до этого – в «Ростове». Это связано с моей личной жизнью, поэтому более подробные комментарии я давать не буду. Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности».