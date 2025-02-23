Агент Уткина рассказал о возвращении игрока в «Ростов»

Агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина Тимофей Бердышев, высказался о планах футболиста. Хавбек выступает за грозненский клуб на правах аренды.
«У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в «Ростов». Мы надеемся, что он проведeт хороший остаток сезона в «Ахмате» и поможет команде сохранить прописку в РПЛ. Дальше будем от этого отталкиваться», – сказал Бердышев.
- В этом сезоне Уткин провел за «Ахмат» 14 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- Контракт 25-летнего полузащитника с ростовским клубом действует до 30 июня 2026 года.