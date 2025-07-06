Сменивший религию Уткин поделился впечатлениями от ислама

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин прокомментировал принятие ислама.

– Почему пришел к этому – очень личная история. Но религия помогла чуть-чуть прийти в душевное равновесие. Потому что когда делаешь все возможное, но от тебя мало, что зависит, ты не понимаешь, что дальше делать.

– Читал Коран?

– Да. Меня он поразил. Перечитываешь – и понимаешь, что каждый раз он по-новому открывается. Или прежняя мысль интерпретируется иначе. Думаешь: «Вот это да. Будто не читал раньше этот отрывок».

– Соблюдаешь Рамадан?

– В этом году был мой первый Рамадан. Немного выпал из футбола, конечно, получил травму. Первые две недели было легко, а потом – прям очень тяжело. Физически не хватало сил на поле.

Опытные ребята давали советы, помогали. За что им большое спасибо. Но в первый Рамадан советы мало кому помогают – это надо просто пройти, чтобы организм адаптировался. Многие, кто не первый год держат Рамадан, отмечают легкость – и на поле, и в мыслях. На это нужно время. И оно, как мы понимаем, исчисляется годами.