Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сменивший религию Уткин поделился впечатлениями от ислама

6 июля, 15:21
10

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин прокомментировал принятие ислама.

– Почему пришел к этому – очень личная история. Но религия помогла чуть-чуть прийти в душевное равновесие. Потому что когда делаешь все возможное, но от тебя мало, что зависит, ты не понимаешь, что дальше делать.

– Читал Коран?

– Да. Меня он поразил. Перечитываешь – и понимаешь, что каждый раз он по-новому открывается. Или прежняя мысль интерпретируется иначе. Думаешь: «Вот это да. Будто не читал раньше этот отрывок».

– Соблюдаешь Рамадан?

– В этом году был мой первый Рамадан. Немного выпал из футбола, конечно, получил травму. Первые две недели было легко, а потом – прям очень тяжело. Физически не хватало сил на поле.

Опытные ребята давали советы, помогали. За что им большое спасибо. Но в первый Рамадан советы мало кому помогают – это надо просто пройти, чтобы организм адаптировался. Многие, кто не первый год держат Рамадан, отмечают легкость – и на поле, и в мыслях. На это нужно время. И оно, как мы понимаем, исчисляется годами.

  • Права на Уткина принадлежат «Ростову».
  • В сезоне‑2024/25 хавбек играл за грозненский «Ахмат» на правах аренды.
  • Старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля.

Еще по теме:
Уткин: «Галицкий мог оставить все деньги себе, а пошел другим путем» 1
Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности» 13
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ 1
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Балтика Уткин Даниил
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1751804779
Вероотступник.
Ответить
Бомбардир ЛФЛ
1751807497
Уважение
Ответить
...уефан
1751807599
...следующая станция - "Безопасный счёт"...
Ответить
Dr Metal
1751808787
Иуда
Ответить
Цугундeр
1751809688
Нам и так хватает впечатлений от ислама...(
Ответить
да помойка, да позор
1751809862
это дело каждого какую религию он выбирает, но вот если ты был в другой религии, а затем, это уже не правильно, но это я так думаю, возможно я не прав
Ответить
FFR
1751816718
Это сгубо личное дело, ощущение каждого, нельзя вмешиваться.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1751816916
даа, с головой у него явные проблемы: не стал ждать, когда Господь Бог вознаградит его за смирение и труд, и решил, что Аллах сделает это быстрее)
Ответить
Vitaga
1751819649
любой истинно верующий заслуживает уважения. без разницы какая вера ибо все они несут одни и те же нравственные принципы и Бог един у всех. плохо что многие тупо следуют моде или под влиянием пропаганды и не являются истинно верующими. христианская церковь очень дискредитировала себя поведением своих служителей. что попы что пастеры - стали стяжателями и извращенцами.многие их них. на этом фоне -ислам - действительно выглядит лучшим выбором. хотя это не для всех.
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 