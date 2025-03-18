Хавбек «Ахмата» Уткин назвал команды РПЛ, которые могли бы играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин высказался о готовности клубов РПЛ к выступлениям в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в РПЛ, то есть «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов. Может, также «Динамо», если усилит состав. Мне кажется, что эти клубы без проблем бы выступали в европейских кубках.

Да, наверное, в первый год после возвращения российским командам будет тяжело в еврокубках. Но потом я думаю, что пройдет адаптация и все вернется на свои места», – сказал Уткин.