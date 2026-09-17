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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Даниил Уткин
Статистика
€ 1,50 млн
Даниил Уткин - статистика
Краснодар
12 октября 1999 (26)
#47 | Полузащитник
182 см | 69 кг
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
56' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
63' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
1' - 66'
44'
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 1
05.08.2026
Ахмат
1' - 90'
66'
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