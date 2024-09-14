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    Карпин объяснил уход Уткина из «Ростова» в «Ахмат»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему клуб отдал в аренду «Ахмату» полузащитника Даниила Уткина.

    «Он был и основным игроком, был в обойме, но хотел получать больше игрового времени, поэтому поехал в «Ахмат», – объяснил Карпин.

    • 24-летний Уткин в этом сезоне сделал 2 ассиста в 7 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Ранее сорвался переход полузащитника в турецкий «Хатайспор».
    • Он уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22, забив 9 голов в 28 матчах РПЛ.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 18:53
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    Комментарии (3)
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    Алим Терек
    1726332151
    а кто сказал что в Ахмате ему дадут больше времени? Там игроков его амплуа хватает,-Сильва-Луна-Швец-Камилов-Талал,опорники-Камило-Диванович-Мацуев,так что за место в основе придется конкретно жилы рвать и много потеть.
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    DOCTOR PENALTY
    1726333081
    Уткин заметно сбавил в последнее время, а встряхнуться не нашёл в себе сил или не захотел. Валера поступил правильно, что дал ему возможность для перезагрузки.
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    vvv123
    1726333980
    Нашел куда отдавать одного из лучших! Наверно сказал блонде что о нем думает.
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