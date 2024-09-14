Карпин объяснил уход Уткина из «Ростова» в «Ахмат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему клуб отдал в аренду «Ахмату» полузащитника Даниила Уткина.

«Он был и основным игроком, был в обойме, но хотел получать больше игрового времени, поэтому поехал в «Ахмат», – объяснил Карпин.

24-летний Уткин в этом сезоне сделал 2 ассиста в 7 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Ранее сорвался переход полузащитника в турецкий «Хатайспор».

Он уже выступал за «Ахмат» в сезоне-2021/22, забив 9 голов в 28 матчах РПЛ.

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