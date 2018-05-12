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Жюль Илоки
Статистика
Жюль Илоки - статистика
Завершил карьеру
14 января 1992 (34), Париж
#20 | Полузащитник
172 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Анжер
0 : 2
12.05.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лион
2 : 0
28.04.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
1 : 1
20.04.2018
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1 : 1
14.04.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
2 : 1
07.04.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
0 : 3
01.04.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нант
1 : 0
10.03.2018
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
1 : 1
04.03.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
0 : 1
24.02.2018
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1 : 1
18.02.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
2 : 2
11.02.2018
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
3 : 2
04.02.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0 : 3
27.01.2018
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
0 : 1
20.01.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
1 : 1
17.01.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
14.01.2018
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Амьен
0 : 1
20.12.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 0
17.12.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 2
10.12.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.12.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 0
29.11.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
25.11.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
4 : 1
18.11.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
2 : 1
04.11.2017
Тулуза
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
1 : 0
28.10.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
2 : 1
21.10.2017
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бордо
1 : 1
15.10.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
30.09.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 2
24.09.2017
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
1 : 0
16.09.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
0 : 1
09.09.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
0 : 0
26.08.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
0 : 1
19.08.2017
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
0 : 1
12.08.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
3 : 0
06.08.2017
Нант
1' - 63'
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