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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Генгам
Нант - Генгам: обзор матча 21 октября 2017
Нант
21.10.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
9'
Ч. Авазим
86'
А. Туре
70'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Генгам
ГОЛ! 2:1!
А. Туре
Пас отдал
Л. Дюбуа
86'
Желтая карточка
Д. Карлос
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Коко
Желтая карточка
А. Туре
49'
Желтая карточка
П. Накулма
43'
26'
Желтая карточка
К. Кербра
ГОЛ! 1:0!
Ч. Авазим
Пас отдал
Л. Дюбуа
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
26
Джиджи
15
Авазим
34
Карлос
7
Туре
15
Дюбуа
21
Ронжье
21
Крхин
28
Томассон
22
Накулма
3-1-4-1-1
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
8
До
17
Дидо
10
Бенезе
9
Камара
27
Табану
10
Бляс
7
Бриан
Остались в запасе
Нант
Генгам
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Нант - Генгам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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