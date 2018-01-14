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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - ПСЖ
Нант - ПСЖ: обзор матча 14 января 2018
Нант
14.01.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
12'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - ПСЖ
Вторая желтая
Д. Карлос
90'
+1
60'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Н. Паллуа
41'
Желтая карточка
Д. Карлос
29'
15'
Желтая карточка
М. Верратти
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-3-1-2
16
Тэтэрушану
5
Паллуа
34
Карлос
15
Авазим
6
Лима
7
Туре
15
Дюбуа
21
Ронжье
22
Сала
18
Бамму
4-2-2-2
23
Ареоля
10
Алвес
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
20
Ло Чельсо
10
Мбаппе
10
Кавани
Остались в запасе
Нант
ПСЖ
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Нант - ПСЖ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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